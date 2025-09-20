geeked (GEEKED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001728 $ 0.00001728 $ 0.00001728 24 timer lav $ 0.00001783 $ 0.00001783 $ 0.00001783 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001728$ 0.00001728 $ 0.00001728 24 timer høy $ 0.00001783$ 0.00001783 $ 0.00001783 All Time High $ 0.00046034$ 0.00046034 $ 0.00046034 Laveste pris $ 0.00001712$ 0.00001712 $ 0.00001712 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.41% Prisendring (7D) -8.74% Prisendring (7D) -8.74%

geeked (GEEKED) sanntidsprisen er $0.00001748. I løpet av de siste 24 timene har GEEKED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001728 og et toppnivå på $ 0.00001783, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEEKED er $ 0.00046034, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEEKED endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og -8.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

geeked (GEEKED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.47K$ 17.47K $ 17.47K Opplagsforsyning 999.44M 999.44M 999.44M Total forsyning 999,442,306.272544 999,442,306.272544 999,442,306.272544

Nåværende markedsverdi på geeked er $ 17.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEEKED er 999.44M, med en total tilgang på 999442306.272544. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.47K.