Gecky (GECKY) Informasjon Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Offisiell nettside: https://www.gecky.meme/ Kjøp GECKY nå!

Gecky (GECKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gecky (GECKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K Total forsyning: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Sirkulerende forsyning: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.39K $ 36.39K $ 36.39K All-time high: $ 0.01823489 $ 0.01823489 $ 0.01823489 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052422 $ 0.00052422 $ 0.00052422 Lær mer om Gecky (GECKY) pris

Gecky (GECKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gecky (GECKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GECKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GECKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GECKYs tokenomics, kan du utforske GECKY tokenets livepris!

GECKY prisforutsigelse Vil du vite hvor GECKY kan være på vei? Vår GECKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GECKY tokenets prisforutsigelse nå!

