Gecky (GECKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01823489$ 0.01823489 $ 0.01823489 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.71% Prisendring (7D) +2.71%

Gecky (GECKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GECKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GECKY er $ 0.01823489, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GECKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gecky (GECKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.39K$ 36.39K $ 36.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.39K$ 36.39K $ 36.39K Opplagsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Total forsyning 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på Gecky er $ 36.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GECKY er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.39K.