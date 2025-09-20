Dagens Gecky livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GECKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GECKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gecky livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GECKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GECKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gecky Pris (GECKY)

1 GECKY til USD livepris:

$0.00052422
0.00%1D
Gecky (GECKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:03:11 (UTC+8)

Gecky (GECKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.01823489
$ 0
--

--

+2.71%

+2.71%

Gecky (GECKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GECKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GECKY er $ 0.01823489, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GECKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gecky (GECKY) Markedsinformasjon

$ 36.39K
--
$ 36.39K
69.42M
69,420,000.0
Nåværende markedsverdi på Gecky er $ 36.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GECKY er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.39K.

Gecky (GECKY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gecky til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gecky til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gecky til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gecky til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+3.58%
60 dager$ 0-13.13%
90 dager$ 0--

Hva er Gecky (GECKY)

Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits.

Gecky (GECKY) Ressurs

Offisiell nettside

Gecky Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gecky (GECKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gecky (GECKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gecky.

Sjekk Geckyprisprognosen nå!

GECKY til lokale valutaer

Gecky (GECKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gecky (GECKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GECKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gecky (GECKY)

Hvor mye er Gecky (GECKY) verdt i dag?
Live GECKY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GECKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GECKY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gecky?
Markedsverdien for GECKY er $ 36.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GECKY?
Den sirkulerende forsyningen av GECKY er 69.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGECKY ?
GECKY oppnådde en ATH-pris på 0.01823489 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GECKY?
GECKY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GECKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GECKY er -- USD.
Vil GECKY gå høyere i år?
GECKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GECKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gecky (GECKY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

