Gecko Inu (GEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gecko Inu (GEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gecko Inu (GEC) Informasjon We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned. Offisiell nettside: https://geckoinu.vip Kjøp GEC nå!

Gecko Inu (GEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gecko Inu (GEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.30K $ 402.30K $ 402.30K Total forsyning: $ 66.19T $ 66.19T $ 66.19T Sirkulerende forsyning: $ 66.19T $ 66.19T $ 66.19T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 402.30K $ 402.30K $ 402.30K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gecko Inu (GEC) pris

Gecko Inu (GEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gecko Inu (GEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GECs tokenomics, kan du utforske GEC tokenets livepris!

GEC prisforutsigelse Vil du vite hvor GEC kan være på vei? Vår GEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GEC tokenets prisforutsigelse nå!

