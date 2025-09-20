Gecko Inu (GEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -9.03% Prisendring (7D) +40.34% Prisendring (7D) +40.34%

Gecko Inu (GEC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEC endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -9.03% over 24 timer og +40.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gecko Inu (GEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 421.04K$ 421.04K $ 421.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 421.04K$ 421.04K $ 421.04K Opplagsforsyning 66.19T 66.19T 66.19T Total forsyning 66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695

Nåværende markedsverdi på Gecko Inu er $ 421.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEC er 66.19T, med en total tilgang på 66190046342560.695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.04K.