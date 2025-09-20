Dagens Gecko Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gecko Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GEC

GEC Prisinformasjon

GEC Offisiell nettside

GEC tokenomics

GEC Prisprognose

Gecko Inu Logo

Gecko Inu Pris (GEC)

Ikke oppført

1 GEC til USD livepris:

-9.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Gecko Inu (GEC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:57:37 (UTC+8)

Gecko Inu (GEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-9.03%

+40.34%

+40.34%

Gecko Inu (GEC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEC endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -9.03% over 24 timer og +40.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gecko Inu (GEC) Markedsinformasjon

$ 421.04K
$ 421.04K$ 421.04K

$ 421.04K
$ 421.04K$ 421.04K

66.19T
66.19T 66.19T

66,190,046,342,560.695
66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695

Nåværende markedsverdi på Gecko Inu er $ 421.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEC er 66.19T, med en total tilgang på 66190046342560.695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 421.04K.

Gecko Inu (GEC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gecko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gecko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gecko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gecko Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.03%
30 dager$ 0+11.89%
60 dager$ 0-20.33%
90 dager$ 0--

Hva er Gecko Inu (GEC)

We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gecko Inu (GEC) Ressurs

Offisiell nettside

Gecko Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gecko Inu (GEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gecko Inu (GEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gecko Inu.

Sjekk Gecko Inuprisprognosen nå!

GEC til lokale valutaer

Gecko Inu (GEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gecko Inu (GEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gecko Inu (GEC)

Hvor mye er Gecko Inu (GEC) verdt i dag?
Live GEC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GEC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GEC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gecko Inu?
Markedsverdien for GEC er $ 421.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GEC?
Den sirkulerende forsyningen av GEC er 66.19T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGEC ?
GEC oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GEC?
GEC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GEC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GEC er -- USD.
Vil GEC gå høyere i år?
GEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GEC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:57:37 (UTC+8)

Gecko Inu (GEC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

