GAY (GAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003304 $ 0.00003304 $ 0.00003304 24 timer lav $ 0.00003402 $ 0.00003402 $ 0.00003402 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003304$ 0.00003304 $ 0.00003304 24 timer høy $ 0.00003402$ 0.00003402 $ 0.00003402 All Time High $ 0.00293919$ 0.00293919 $ 0.00293919 Laveste pris $ 0.00002102$ 0.00002102 $ 0.00002102 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.68% Prisendring (7D) -1.56% Prisendring (7D) -1.56%

GAY (GAY) sanntidsprisen er $0.00003324. I løpet av de siste 24 timene har GAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003304 og et toppnivå på $ 0.00003402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAY er $ 0.00293919, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.68% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAY (GAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.24K$ 33.24K $ 33.24K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GAY er $ 33.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.24K.