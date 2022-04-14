GAX Liquidity Token Reward (GLTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAX Liquidity Token Reward (GLTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAX Liquidity Token Reward (GLTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 384.18K Total forsyning: $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 891.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 431.14K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om GAX Liquidity Token Reward (GLTR) pris

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAX Liquidity Token Reward (GLTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLTRs tokenomics, kan du utforske GLTR tokenets livepris!

GLTR prisforutsigelse Vil du vite hvor GLTR kan være på vei? Vår GLTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLTR tokenets prisforutsigelse nå!

