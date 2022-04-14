Gavun Wud (WUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gavun Wud (WUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gavun Wud (WUD) Informasjon WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem. Offisiell nettside: https://gavunwud.xyz Kjøp WUD nå!

Gavun Wud (WUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gavun Wud (WUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.52M Total forsyning: $ 999.95B Sirkulerende forsyning: $ 999.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.52M All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Gavun Wud (WUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gavun Wud (WUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WUDs tokenomics, kan du utforske WUD tokenets livepris!

