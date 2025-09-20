Gavun Wud (WUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000163 24 timer lav $ 0.00000183 24 timer høy All Time High $ 0.00000742 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.24% Prisendring (1D) -9.86% Prisendring (7D) -1.89%

Gavun Wud (WUD) sanntidsprisen er $0.00000165. I løpet av de siste 24 timene har WUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000163 og et toppnivå på $ 0.00000183, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WUD er $ 0.00000742, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WUD endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -9.86% over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gavun Wud (WUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.65M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.65M Opplagsforsyning 999.95B Total forsyning 999,948,772,050.0

Nåværende markedsverdi på Gavun Wud er $ 1.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WUD er 999.95B, med en total tilgang på 999948772050.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.65M.