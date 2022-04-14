Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Informasjon The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault Kjøp GTUSDC nå!

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Total forsyning: $ 119.57M $ 119.57M $ 119.57M Sirkulerende forsyning: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M All-time high: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 All-Time Low: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Nåværende pris: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Lær mer om Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) pris

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GTUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GTUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GTUSDCs tokenomics, kan du utforske GTUSDC tokenets livepris!

GTUSDC prisforutsigelse Vil du vite hvor GTUSDC kan være på vei? Vår GTUSDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GTUSDC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!