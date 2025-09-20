Dagens Gauntlet USDC Prime Morpho Vault livepris er 1.09 USD. Spor prisoppdateringer for GTUSDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTUSDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gauntlet USDC Prime Morpho Vault livepris er 1.09 USD. Spor prisoppdateringer for GTUSDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GTUSDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GTUSDC

GTUSDC Prisinformasjon

GTUSDC Offisiell nettside

GTUSDC tokenomics

GTUSDC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Logo

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Pris (GTUSDC)

Ikke oppført

1 GTUSDC til USD livepris:

$1.09
$1.09$1.09
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:20:41 (UTC+8)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.09
$ 1.09$ 1.09
24 timer lav
$ 1.091
$ 1.091$ 1.091
24 timer høy

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

$ 9.5
$ 9.5$ 9.5

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

+0.01%

+0.01%

+0.09%

+0.09%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) sanntidsprisen er $1.09. I løpet av de siste 24 timene har GTUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.09 og et toppnivå på $ 1.091, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTUSDC er $ 9.5, mens den rekordlave prisen er $ 1.003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTUSDC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Markedsinformasjon

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 42.20M
$ 42.20M$ 42.20M

13.69K
13.69K 13.69K

118,908,485.5501398
118,908,485.5501398 118,908,485.5501398

Nåværende markedsverdi på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault er $ 14.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTUSDC er 13.69K, med en total tilgang på 118908485.5501398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.20M.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault til USD ble $ +0.00013617.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault til USD ble $ +0.0038240470.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault til USD ble $ +0.0078264180.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault til USD ble $ +0.0108663960389118.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00013617+0.01%
30 dager$ +0.0038240470+0.35%
60 dager$ +0.0078264180+0.72%
90 dager$ +0.0108663960389118+1.01%

Hva er Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Ressurs

Offisiell nettside

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gauntlet USDC Prime Morpho Vault.

Sjekk Gauntlet USDC Prime Morpho Vaultprisprognosen nå!

GTUSDC til lokale valutaer

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GTUSDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC)

Hvor mye er Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) verdt i dag?
Live GTUSDC prisen i USD er 1.09 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GTUSDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GTUSDC til USD er $ 1.09. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gauntlet USDC Prime Morpho Vault?
Markedsverdien for GTUSDC er $ 14.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GTUSDC?
Den sirkulerende forsyningen av GTUSDC er 13.69K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGTUSDC ?
GTUSDC oppnådde en ATH-pris på 9.5 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GTUSDC?
GTUSDC så en ATL-pris på 1.003 USD.
Hva er handelsvolumet til GTUSDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GTUSDC er -- USD.
Vil GTUSDC gå høyere i år?
GTUSDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GTUSDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:20:41 (UTC+8)

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.