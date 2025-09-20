Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 24 timer lav $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 24 timer høy 24 timer lav $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 24 timer høy $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 All Time High $ 9.5$ 9.5 $ 9.5 Laveste pris $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.09% Prisendring (7D) +0.09%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) sanntidsprisen er $1.09. I løpet av de siste 24 timene har GTUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.09 og et toppnivå på $ 1.091, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GTUSDC er $ 9.5, mens den rekordlave prisen er $ 1.003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GTUSDC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.20M$ 42.20M $ 42.20M Opplagsforsyning 13.69K 13.69K 13.69K Total forsyning 118,908,485.5501398 118,908,485.5501398 118,908,485.5501398

Nåværende markedsverdi på Gauntlet USDC Prime Morpho Vault er $ 14.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTUSDC er 13.69K, med en total tilgang på 118908485.5501398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.20M.