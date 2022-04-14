GATSBY (GATSBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GATSBY (GATSBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GATSBY (GATSBY) Informasjon Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights. Offisiell nettside: https://gatsby.fi/ Teknisk dokument: https://gatsby.fi/whitepaper.pdf Kjøp GATSBY nå!

GATSBY (GATSBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GATSBY (GATSBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.02K $ 33.02K $ 33.02K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 57.60M $ 57.60M $ 57.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.33K $ 57.33K $ 57.33K All-time high: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00057331 $ 0.00057331 $ 0.00057331 Lær mer om GATSBY (GATSBY) pris

GATSBY (GATSBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GATSBY (GATSBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GATSBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GATSBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GATSBYs tokenomics, kan du utforske GATSBY tokenets livepris!

GATSBY prisforutsigelse Vil du vite hvor GATSBY kan være på vei? Vår GATSBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GATSBY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!