GATSBY (GATSBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.98% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -3.96% Prisendring (7D) -3.96%

GATSBY (GATSBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GATSBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GATSBY er $ 1.006, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GATSBY endret seg med -1.98% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GATSBY (GATSBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Opplagsforsyning 57.60M 57.60M 57.60M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GATSBY er $ 32.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GATSBY er 57.60M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.20K.