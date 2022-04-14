GATOR GROUP (GATOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GATOR GROUP (GATOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GATOR GROUP (GATOR) Informasjon $GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so. Offisiell nettside: https://www.g8r.fun Kjøp GATOR nå!

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GATOR GROUP (GATOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K All-time high: $ 0.00205127 $ 0.00205127 $ 0.00205127 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GATOR GROUP (GATOR) pris

GATOR GROUP (GATOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GATOR GROUP (GATOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GATOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GATOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GATORs tokenomics, kan du utforske GATOR tokenets livepris!

GATOR prisforutsigelse Vil du vite hvor GATOR kan være på vei? Vår GATOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GATOR tokenets prisforutsigelse nå!

