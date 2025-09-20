Gas DAO (GAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -3.33% Prisendring (7D) -2.62% Prisendring (7D) -2.62%

Gas DAO (GAS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAS endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -3.33% over 24 timer og -2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gas DAO (GAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.03K$ 38.03K $ 38.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.74K$ 132.74K $ 132.74K Opplagsforsyning 286.51B 286.51B 286.51B Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gas DAO er $ 38.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAS er 286.51B, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.74K.