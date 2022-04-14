Gary Gonesler (GONESLER) tokenomics
Gary Gonesler (GONESLER) Informasjon
Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community.
COMMUNITY TAKE OVER!
The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again.
Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gary Gonesler (GONESLER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Gary Gonesler (GONESLER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Gary Gonesler (GONESLER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet GONESLER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange GONESLER tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår GONESLERs tokenomics, kan du utforske GONESLER tokenets livepris!
GONESLER prisforutsigelse
Vil du vite hvor GONESLER kan være på vei? Vår GONESLER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.