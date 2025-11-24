GarudaX pris i dag

Sanntids GarudaX (GRDX) pris i dag er $ 0.00229633, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende GRDX til USD konverteringssats er $ 0.00229633 per GRDX.

GarudaX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 98,530, med en sirkulerende forsyning på 43.05M GRDX. I løpet av de siste 24 timene GRDX har den blitt handlet mellom $ 0.0022074(laveste) og $ 0.00232756 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00593594, mens tidenes laveste notering var $ 0.00183371.

Kortsiktig har GRDX beveget seg +0.43% i løpet av den siste timen og -23.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GarudaX (GRDX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på GarudaX er $ 98.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRDX er 43.05M, med en total tilgang på 95329657.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 218.17K.