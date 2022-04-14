Garlicoin (GRLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Garlicoin (GRLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Garlicoin (GRLC) Informasjon Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Offisiell nettside: https://garlicoin.io/

Garlicoin (GRLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Garlicoin (GRLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Total forsyning: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Sirkulerende forsyning: $ 68.80M $ 68.80M $ 68.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M All-time high: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.02103123 $ 0.02103123 $ 0.02103123 Lær mer om Garlicoin (GRLC) pris

Garlicoin (GRLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Garlicoin (GRLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRLCs tokenomics, kan du utforske GRLC tokenets livepris!

