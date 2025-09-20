Garlicoin (GRLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00930106 24 timer høy $ 0.02240608 All Time High $ 0.583403 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +90.81% Prisendring (7D) +89.85%

Garlicoin (GRLC) sanntidsprisen er $0.02225842. I løpet av de siste 24 timene har GRLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00930106 og et toppnivå på $ 0.02240608, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRLC er $ 0.583403, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRLC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +90.81% over 24 timer og +89.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Garlicoin (GRLC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.53M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.54M Opplagsforsyning 68.80M Total forsyning 69,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Garlicoin er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRLC er 68.80M, med en total tilgang på 69000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.54M.