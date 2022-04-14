GAMING (GAMING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAMING (GAMING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAMING (GAMING) Informasjon The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal. Offisiell nettside: https://gamingonsol.xyz/ Kjøp GAMING nå!

GAMING (GAMING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAMING (GAMING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.95K $ 12.95K $ 12.95K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.95K $ 12.95K $ 12.95K All-time high: $ 0.00030658 $ 0.00030658 $ 0.00030658 All-Time Low: $ 0.00001019 $ 0.00001019 $ 0.00001019 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GAMING (GAMING) pris

GAMING (GAMING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAMING (GAMING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMINGs tokenomics, kan du utforske GAMING tokenets livepris!

GAMING prisforutsigelse Vil du vite hvor GAMING kan være på vei? Vår GAMING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAMING tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!