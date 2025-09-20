GAMING (GAMING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001355 24 timer lav $ 0.00001367 24 timer høy All Time High $ 0.00030658 Laveste pris $ 0.00001019 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.33% Prisendring (7D) -0.16%

GAMING (GAMING) sanntidsprisen er $0.00001362. I løpet av de siste 24 timene har GAMING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001355 og et toppnivå på $ 0.00001367, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMING er $ 0.00030658, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001019.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMING endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAMING (GAMING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.62K Opplagsforsyning 999.65M Total forsyning 999,646,800.363689

Nåværende markedsverdi på GAMING er $ 13.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMING er 999.65M, med en total tilgang på 999646800.363689. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.62K.