GAMI WORLD (GAMI) Informasjon GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with "one token, multiple utilities" motto. Offisiell nettside: https://gamiworld.io/en Teknisk dokument: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAMI WORLD (GAMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 442.00K $ 442.00K $ 442.00K Total forsyning: $ 131.83M $ 131.83M $ 131.83M Sirkulerende forsyning: $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M All-time high: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 All-Time Low: $ 0.00864062 $ 0.00864062 $ 0.00864062 Nåværende pris: $ 0.01023283 $ 0.01023283 $ 0.01023283 Lær mer om GAMI WORLD (GAMI) pris

GAMI WORLD (GAMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAMI WORLD (GAMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMIs tokenomics, kan du utforske GAMI tokenets livepris!

GAMI prisforutsigelse Vil du vite hvor GAMI kan være på vei? Vår GAMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAMI tokenets prisforutsigelse nå!

