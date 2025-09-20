Dagens GAMI WORLD livepris er 0.0100818 USD. Spor prisoppdateringer for GAMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GAMI WORLD livepris er 0.0100818 USD. Spor prisoppdateringer for GAMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01010713
+0.30%1D
GAMI WORLD (GAMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:57:12 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0099829
24 timer lav
$ 0.01012924
24 timer høy

$ 0.0099829
$ 0.01012924
$ 5.58
$ 0.00864062
-0.13%

-0.15%

-0.14%

-0.14%

GAMI WORLD (GAMI) sanntidsprisen er $0.0100818. I løpet av de siste 24 timene har GAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0099829 og et toppnivå på $ 0.01012924, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMI er $ 5.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.00864062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAMI WORLD (GAMI) Markedsinformasjon

$ 436.57K
--
$ 1.33M
43.19M
131,828,172.938392
Nåværende markedsverdi på GAMI WORLD er $ 436.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMI er 43.19M, med en total tilgang på 131828172.938392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33M.

GAMI WORLD (GAMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GAMI WORLD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GAMI WORLD til USD ble $ -0.0000187420.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GAMI WORLD til USD ble $ +0.0000963749.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GAMI WORLD til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.15%
30 dager$ -0.0000187420-0.18%
60 dager$ +0.0000963749+0.96%
90 dager$ 0--

Hva er GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

GAMI WORLD (GAMI) Ressurs

GAMI WORLD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GAMI WORLD (GAMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GAMI WORLD (GAMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GAMI WORLD.

Sjekk GAMI WORLDprisprognosen nå!

GAMI til lokale valutaer

GAMI WORLD (GAMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GAMI WORLD (GAMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GAMI WORLD (GAMI)

Hvor mye er GAMI WORLD (GAMI) verdt i dag?
Live GAMI prisen i USD er 0.0100818 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAMI til USD er $ 0.0100818. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GAMI WORLD?
Markedsverdien for GAMI er $ 436.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAMI?
Den sirkulerende forsyningen av GAMI er 43.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAMI ?
GAMI oppnådde en ATH-pris på 5.58 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAMI?
GAMI så en ATL-pris på 0.00864062 USD.
Hva er handelsvolumet til GAMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAMI er -- USD.
Vil GAMI gå høyere i år?
GAMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.