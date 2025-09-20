GAMI WORLD (GAMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0099829 $ 0.0099829 $ 0.0099829 24 timer lav $ 0.01012924 $ 0.01012924 $ 0.01012924 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0099829$ 0.0099829 $ 0.0099829 24 timer høy $ 0.01012924$ 0.01012924 $ 0.01012924 All Time High $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Laveste pris $ 0.00864062$ 0.00864062 $ 0.00864062 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) -0.14% Prisendring (7D) -0.14%

GAMI WORLD (GAMI) sanntidsprisen er $0.0100818. I løpet av de siste 24 timene har GAMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0099829 og et toppnivå på $ 0.01012924, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAMI er $ 5.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.00864062.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAMI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAMI WORLD (GAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 436.57K$ 436.57K $ 436.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Opplagsforsyning 43.19M 43.19M 43.19M Total forsyning 131,828,172.938392 131,828,172.938392 131,828,172.938392

Nåværende markedsverdi på GAMI WORLD er $ 436.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMI er 43.19M, med en total tilgang på 131828172.938392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33M.