Gamestop xStock pris i dag

Sanntids Gamestop xStock (GMEX) pris i dag er $ 20.76, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GMEX til USD konverteringssats er $ 20.76 per GMEX.

Gamestop xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 352,514, med en sirkulerende forsyning på 16.98K GMEX. I løpet av de siste 24 timene GMEX har den blitt handlet mellom $ 20.76(laveste) og $ 20.76 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 33.93, mens tidenes laveste notering var $ 19.59.

Kortsiktig har GMEX beveget seg -- i løpet av den siste timen og -24.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gamestop xStock (GMEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 352.51K$ 352.51K $ 352.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M Opplagsforsyning 16.98K 16.98K 16.98K Total forsyning 254,946.0364163643 254,946.0364163643 254,946.0364163643

Nåværende markedsverdi på Gamestop xStock er $ 352.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMEX er 16.98K, med en total tilgang på 254946.0364163643. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.29M.