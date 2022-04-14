GAMER (GMR) tokenomics
GAMER (GMR) Informasjon
We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.
Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.
Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.
GAMER (GMR) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAMER (GMR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
GAMER (GMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak GAMER (GMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet GMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange GMR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår GMRs tokenomics, kan du utforske GMR tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.