GAMER (GMR) Informasjon We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Offisiell nettside: https://gmr.center

GAMER (GMR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAMER (GMR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 496.19K $ 496.19K $ 496.19K Total forsyning: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M Sirkulerende forsyning: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 496.19K $ 496.19K $ 496.19K All-time high: $ 0.213187 $ 0.213187 $ 0.213187 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00150526 $ 0.00150526 $ 0.00150526 Lær mer om GAMER (GMR) pris

GAMER (GMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAMER (GMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMRs tokenomics, kan du utforske GMR tokenets livepris!

GMR prisforutsigelse Vil du vite hvor GMR kan være på vei? Vår GMR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GMR tokenets prisforutsigelse nå!

