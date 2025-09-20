GAMER (GMR) Prisinformasjon (USD)

GAMER (GMR) sanntidsprisen er $0.00149472. I løpet av de siste 24 timene har GMR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00144749 og et toppnivå på $ 0.00150238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMR er $ 0.213187, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMR endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +0.77% over 24 timer og +5.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GAMER (GMR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på GAMER er $ 492.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMR er 329.64M, med en total tilgang på 329637593.169788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 492.99K.