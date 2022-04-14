Game of Memes (GOME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Game of Memes (GOME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Markedsverdi: $ 86.19K
Total forsyning: $ 651.50M
Sirkulerende forsyning: $ 651.50M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.19K
All-time high: $ 0.01271128
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00013233

Game of Memes (GOME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Game of Memes (GOME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOMEs tokenomics, kan du utforske GOME tokenets livepris!

