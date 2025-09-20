Game of Memes (GOME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00013987 24 timer høy $ 0.0001453 All Time High $ 0.01271128 Laveste pris $ 0.00007619 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) +0.63%

Game of Memes (GOME) sanntidsprisen er $0.00014286. I løpet av de siste 24 timene har GOME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013987 og et toppnivå på $ 0.0001453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOME er $ 0.01271128, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007619.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOME endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og +0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Game of Memes (GOME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.09K Opplagsforsyning 651.50M Total forsyning 651,499,718.9

Nåværende markedsverdi på Game of Memes er $ 93.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOME er 651.50M, med en total tilgang på 651499718.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.09K.