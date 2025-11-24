Game Money pris i dag

Sanntids Game Money (GM) pris i dag er $ 0.0000136, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GM til USD konverteringssats er $ 0.0000136 per GM.

Game Money rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,295.26, med en sirkulerende forsyning på 977.78M GM. I løpet av de siste 24 timene GM har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00094169, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001306.

Kortsiktig har GM beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Game Money (GM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.30K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 13.30K
Opplagsforsyning 977.78M
Total forsyning 977,777,777.9999999

