Game Meteor Coin (GMTO) Informasjon Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Offisiell nettside: https://meteornrun.io/ Teknisk dokument: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Kjøp GMTO nå!

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Game Meteor Coin (GMTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Total forsyning: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Sirkulerende forsyning: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.15M $ 29.15M $ 29.15M All-time high: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029468 $ 0.00029468 $ 0.00029468 Lær mer om Game Meteor Coin (GMTO) pris

Game Meteor Coin (GMTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Game Meteor Coin (GMTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMTOs tokenomics, kan du utforske GMTO tokenets livepris!

