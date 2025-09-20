Game Meteor Coin (GMTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00112412$ 0.00112412 $ 0.00112412 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +85.33% Prisendring (7D) +85.33%

Game Meteor Coin (GMTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GMTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMTO er $ 0.00112412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMTO endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +85.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Game Meteor Coin (GMTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.14M$ 29.14M $ 29.14M Opplagsforsyning 8.96B 8.96B 8.96B Total forsyning 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Nåværende markedsverdi på Game Meteor Coin er $ 2.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMTO er 8.96B, med en total tilgang på 98923294904.97751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.14M.