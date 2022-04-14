Game Fantasy (GFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Game Fantasy (GFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Game Fantasy (GFT) Informasjon StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn. Offisiell nettside: https://www.starcrazy.com Kjøp GFT nå!

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Game Fantasy (GFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 115.72K Total forsyning: $ 11.73M Sirkulerende forsyning: $ 11.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.72K All-time high: $ 36.84 All-Time Low: $ 0.00784618 Nåværende pris: $ 0.0098648

Game Fantasy (GFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Game Fantasy (GFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GFTs tokenomics, kan du utforske GFT tokenets livepris!

