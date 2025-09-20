Game Fantasy (GFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01014867 24 timer høy $ 0.01113453 All Time High $ 36.84 Laveste pris $ 0.00784618 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.02% Prisendring (7D) -8.42%

Game Fantasy (GFT) sanntidsprisen er $0.01065302. I løpet av de siste 24 timene har GFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01014867 og et toppnivå på $ 0.01113453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFT er $ 36.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.00784618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFT endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -8.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Game Fantasy (GFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.97K Opplagsforsyning 11.73M Total forsyning 11,730,678.0

Nåværende markedsverdi på Game Fantasy er $ 124.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GFT er 11.73M, med en total tilgang på 11730678.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.97K.