Dagens Game Fantasy livepris er 0.01065302 USD. Spor prisoppdateringer for GFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Game Fantasy livepris er 0.01065302 USD. Spor prisoppdateringer for GFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GFT

GFT Prisinformasjon

GFT Offisiell nettside

GFT tokenomics

GFT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Game Fantasy Logo

Game Fantasy Pris (GFT)

Ikke oppført

1 GFT til USD livepris:

$0.01065302
$0.01065302$0.01065302
-1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Game Fantasy (GFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:00:28 (UTC+8)

Game Fantasy (GFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01014867
$ 0.01014867$ 0.01014867
24 timer lav
$ 0.01113453
$ 0.01113453$ 0.01113453
24 timer høy

$ 0.01014867
$ 0.01014867$ 0.01014867

$ 0.01113453
$ 0.01113453$ 0.01113453

$ 36.84
$ 36.84$ 36.84

$ 0.00784618
$ 0.00784618$ 0.00784618

-0.15%

-1.02%

-8.42%

-8.42%

Game Fantasy (GFT) sanntidsprisen er $0.01065302. I løpet av de siste 24 timene har GFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01014867 og et toppnivå på $ 0.01113453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFT er $ 36.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.00784618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFT endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.02% over 24 timer og -8.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Game Fantasy (GFT) Markedsinformasjon

$ 124.97K
$ 124.97K$ 124.97K

--
----

$ 124.97K
$ 124.97K$ 124.97K

11.73M
11.73M 11.73M

11,730,678.0
11,730,678.0 11,730,678.0

Nåværende markedsverdi på Game Fantasy er $ 124.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GFT er 11.73M, med en total tilgang på 11730678.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.97K.

Game Fantasy (GFT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Game Fantasy til USD ble $ -0.00010991576190581.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Game Fantasy til USD ble $ -0.0015603169.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Game Fantasy til USD ble $ -0.0009094344.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Game Fantasy til USD ble $ +0.000633076458789734.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010991576190581-1.02%
30 dager$ -0.0015603169-14.64%
60 dager$ -0.0009094344-8.53%
90 dager$ +0.000633076458789734+6.32%

Hva er Game Fantasy (GFT)

StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Game Fantasy (GFT) Ressurs

Offisiell nettside

Game Fantasy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Game Fantasy (GFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Game Fantasy (GFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Game Fantasy.

Sjekk Game Fantasyprisprognosen nå!

GFT til lokale valutaer

Game Fantasy (GFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Game Fantasy (GFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Game Fantasy (GFT)

Hvor mye er Game Fantasy (GFT) verdt i dag?
Live GFT prisen i USD er 0.01065302 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GFT til USD er $ 0.01065302. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Game Fantasy?
Markedsverdien for GFT er $ 124.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GFT?
Den sirkulerende forsyningen av GFT er 11.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGFT ?
GFT oppnådde en ATH-pris på 36.84 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GFT?
GFT så en ATL-pris på 0.00784618 USD.
Hva er handelsvolumet til GFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GFT er -- USD.
Vil GFT gå høyere i år?
GFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:00:28 (UTC+8)

Game Fantasy (GFT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.