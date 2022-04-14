Game Bee (GBB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Game Bee (GBB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Game Bee (GBB) Informasjon $GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226 Offisiell nettside: https://gbb.fun/ Kjøp GBB nå!

Markedsverdi: $ 15.47K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.47K
All-time high: $ 0.01479955
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Game Bee (GBB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Game Bee (GBB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GBB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GBB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GBBs tokenomics, kan du utforske GBB tokenets livepris!

