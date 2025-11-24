Game 5 BALL pris i dag

Sanntids Game 5 BALL (BALL) pris i dag er $ 0.00202594, med en 3.17% endring de siste 24 timene. Nåværende BALL til USD konverteringssats er $ 0.00202594 per BALL.

Game 5 BALL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,082,441, med en sirkulerende forsyning på 520.01M BALL. I løpet av de siste 24 timene BALL har den blitt handlet mellom $ 0.00195432(laveste) og $ 0.00209582 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01128623, mens tidenes laveste notering var $ 0.00072493.

Kortsiktig har BALL beveget seg -0.51% i løpet av den siste timen og -7.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Game 5 BALL (BALL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Opplagsforsyning 520.01M 520.01M 520.01M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Game 5 BALL er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALL er 520.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.08M.