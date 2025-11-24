Gama Token pris i dag

Sanntids Gama Token (GAMA) pris i dag er $ 0.764393, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GAMA til USD konverteringssats er $ 0.764393 per GAMA.

Gama Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 76,460,809, med en sirkulerende forsyning på 100.03M GAMA. I løpet av de siste 24 timene GAMA har den blitt handlet mellom $ 0.764393(laveste) og $ 0.764393 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.873173, mens tidenes laveste notering var $ 0.585643.

Kortsiktig har GAMA beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gama Token (GAMA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Gama Token er $ 76.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAMA er 100.03M, med en total tilgang på 100028081.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.46M.