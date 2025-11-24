Gallo the Hen pris i dag

Sanntids Gallo the Hen (GALLO) pris i dag er $ 0.00000708, med en 1.02% endring de siste 24 timene. Nåværende GALLO til USD konverteringssats er $ 0.00000708 per GALLO.

Gallo the Hen rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,077.15, med en sirkulerende forsyning på 999.76M GALLO. I løpet av de siste 24 timene GALLO har den blitt handlet mellom $ 0.00000695(laveste) og $ 0.00000711 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00157496, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000068.

Kortsiktig har GALLO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gallo the Hen (GALLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Total forsyning 999,755,593.353073 999,755,593.353073 999,755,593.353073

Nåværende markedsverdi på Gallo the Hen er $ 7.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GALLO er 999.76M, med en total tilgang på 999755593.353073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.08K.