Galeon (GALEON) Informasjon Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals' data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients' privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor's expertise. In other words, Galeon gives hospitals' data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Offisiell nettside: https://blockchain.galeon.care Teknisk dokument: https://whitepaper.galeon.care

Galeon (GALEON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galeon (GALEON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.16M $ 18.16M $ 18.16M Total forsyning: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Sirkulerende forsyning: $ 744.00M $ 744.00M $ 744.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.99M $ 62.99M $ 62.99M All-time high: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 All-Time Low: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Nåværende pris: $ 0.02437976 $ 0.02437976 $ 0.02437976 Lær mer om Galeon (GALEON) pris

Galeon (GALEON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Galeon (GALEON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GALEON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GALEON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GALEONs tokenomics, kan du utforske GALEON tokenets livepris!

GALEON prisforutsigelse Vil du vite hvor GALEON kan være på vei? Vår GALEON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

