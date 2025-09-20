Galeon (GALEON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02207822 24 timer lav $ 0.02586945 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02207822 24 timer høy $ 0.02586945 All Time High $ 0.04139904 Laveste pris $ 0.00713505 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) +8.59% Prisendring (7D) +13.92%

Galeon (GALEON) sanntidsprisen er $0.02401887. I løpet av de siste 24 timene har GALEON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02207822 og et toppnivå på $ 0.02586945, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GALEON er $ 0.04139904, mens den rekordlave prisen er $ 0.00713505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GALEON endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +8.59% over 24 timer og +13.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galeon (GALEON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.63M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.89M Opplagsforsyning 735.07M Total forsyning 2,580,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Galeon er $ 17.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GALEON er 735.07M, med en total tilgang på 2580000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.89M.