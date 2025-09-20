Galeon Pris (GALEON)
+0.59%
+8.59%
+13.92%
+13.92%
Galeon (GALEON) sanntidsprisen er $0.02401887. I løpet av de siste 24 timene har GALEON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02207822 og et toppnivå på $ 0.02586945, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GALEON er $ 0.04139904, mens den rekordlave prisen er $ 0.00713505.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GALEON endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +8.59% over 24 timer og +13.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Galeon er $ 17.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GALEON er 735.07M, med en total tilgang på 2580000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.89M.
I løpet av i dag er prisendringen på Galeon til USD ble $ +0.00189952.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Galeon til USD ble $ +0.0291034293.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Galeon til USD ble $ +0.0216922028.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Galeon til USD ble $ +0.012886776765409225.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00189952
|+8.59%
|30 dager
|$ +0.0291034293
|+121.17%
|60 dager
|$ +0.0216922028
|+90.31%
|90 dager
|$ +0.012886776765409225
|+115.76%
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
