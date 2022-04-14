Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Galaxy Fight Club (GCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Galaxy Fight Club (GCOIN) Informasjon NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn. Offisiell nettside: https://galaxyfightclub.com/ Kjøp GCOIN nå!

Galaxy Fight Club (GCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galaxy Fight Club (GCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 118.96K $ 118.96K $ 118.96K Total forsyning: $ 149.74M $ 149.74M $ 149.74M Sirkulerende forsyning: $ 79.59M $ 79.59M $ 79.59M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 223.80K $ 223.80K $ 223.80K All-time high: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 All-Time Low: $ 0.00107154 $ 0.00107154 $ 0.00107154 Nåværende pris: $ 0.00149464 $ 0.00149464 $ 0.00149464 Lær mer om Galaxy Fight Club (GCOIN) pris

Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Galaxy Fight Club (GCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCOINs tokenomics, kan du utforske GCOIN tokenets livepris!

GCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GCOIN kan være på vei? Vår GCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

