Dagens Galaxy Fight Club livepris er 0.00158001 USD. Spor prisoppdateringer for GCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Galaxy Fight Club livepris er 0.00158001 USD. Spor prisoppdateringer for GCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GCOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GCOIN

GCOIN Prisinformasjon

GCOIN Offisiell nettside

GCOIN tokenomics

GCOIN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Galaxy Fight Club Logo

Galaxy Fight Club Pris (GCOIN)

Ikke oppført

1 GCOIN til USD livepris:

$0.00158001
$0.00158001$0.00158001
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Galaxy Fight Club (GCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:00:21 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00155204
$ 0.00155204$ 0.00155204
24 timer lav
$ 0.00163113
$ 0.00163113$ 0.00163113
24 timer høy

$ 0.00155204
$ 0.00155204$ 0.00155204

$ 0.00163113
$ 0.00163113$ 0.00163113

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.00107154
$ 0.00107154$ 0.00107154

+0.02%

-1.42%

-5.06%

-5.06%

Galaxy Fight Club (GCOIN) sanntidsprisen er $0.00158001. I løpet av de siste 24 timene har GCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00155204 og et toppnivå på $ 0.00163113, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GCOIN er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GCOIN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Markedsinformasjon

$ 125.80K
$ 125.80K$ 125.80K

--
----

$ 236.67K
$ 236.67K$ 236.67K

79.59M
79.59M 79.59M

149,735,250.0
149,735,250.0 149,735,250.0

Nåværende markedsverdi på Galaxy Fight Club er $ 125.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GCOIN er 79.59M, med en total tilgang på 149735250.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.67K.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Galaxy Fight Club til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Galaxy Fight Club til USD ble $ -0.0000508987.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Galaxy Fight Club til USD ble $ -0.0003318594.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Galaxy Fight Club til USD ble $ +0.0003329861925503847.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.42%
30 dager$ -0.0000508987-3.22%
60 dager$ -0.0003318594-21.00%
90 dager$ +0.0003329861925503847+26.70%

Hva er Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Galaxy Fight Club (GCOIN) Ressurs

Offisiell nettside

Galaxy Fight Club Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Galaxy Fight Club (GCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Galaxy Fight Club (GCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Galaxy Fight Club.

Sjekk Galaxy Fight Clubprisprognosen nå!

GCOIN til lokale valutaer

Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Galaxy Fight Club (GCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Galaxy Fight Club (GCOIN)

Hvor mye er Galaxy Fight Club (GCOIN) verdt i dag?
Live GCOIN prisen i USD er 0.00158001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GCOIN til USD er $ 0.00158001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Galaxy Fight Club?
Markedsverdien for GCOIN er $ 125.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av GCOIN er 79.59M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGCOIN ?
GCOIN oppnådde en ATH-pris på 2.16 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GCOIN?
GCOIN så en ATL-pris på 0.00107154 USD.
Hva er handelsvolumet til GCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GCOIN er -- USD.
Vil GCOIN gå høyere i år?
GCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:00:21 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.