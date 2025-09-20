Galaxy Fight Club (GCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00155204 24 timer høy $ 0.00163113 All Time High $ 2.16 Laveste pris $ 0.00107154 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) -5.06%

Galaxy Fight Club (GCOIN) sanntidsprisen er $0.00158001. I løpet av de siste 24 timene har GCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00155204 og et toppnivå på $ 0.00163113, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GCOIN er $ 2.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107154.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GCOIN endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 236.67K Opplagsforsyning 79.59M Total forsyning 149,735,250.0

Nåværende markedsverdi på Galaxy Fight Club er $ 125.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GCOIN er 79.59M, med en total tilgang på 149735250.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.67K.