Galaxia (GXA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Galaxia (GXA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Offisiell nettside: http://www.galaxiacoin.io/ Teknisk dokument: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Galaxia (GXA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galaxia (GXA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Total forsyning: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Sirkulerende forsyning: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M All-time high: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 All-Time Low: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Nåværende pris: $ 0.00215288 $ 0.00215288 $ 0.00215288 Lær mer om Galaxia (GXA) pris

Galaxia (GXA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Galaxia (GXA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GXA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GXA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GXAs tokenomics, kan du utforske GXA tokenets livepris!

GXA prisforutsigelse Vil du vite hvor GXA kan være på vei? Vår GXA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GXA tokenets prisforutsigelse nå!

