Galaxia (GXA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00216403 24 timer høy $ 0.00228422 All Time High $ 0.02331638 Laveste pris $ 0.00106629 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) +7.22%

Galaxia (GXA) sanntidsprisen er $0.00218289. I løpet av de siste 24 timene har GXA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00216403 og et toppnivå på $ 0.00228422, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GXA er $ 0.02331638, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106629.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GXA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og +7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galaxia (GXA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.63M Opplagsforsyning 3.07B Total forsyning 7,619,439,991.0

Nåværende markedsverdi på Galaxia er $ 6.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GXA er 3.07B, med en total tilgang på 7619439991.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.63M.