Galatasaray Fan Token (GAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 24 timer lav $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24 timer høy 24 timer lav $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 24 timer høy $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 All Time High $ 33.63$ 33.63 $ 33.63 Laveste pris $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) -1.45% Prisendring (7D) -1.45%

Galatasaray Fan Token (GAL) sanntidsprisen er $1.38. I løpet av de siste 24 timene har GAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.38 og et toppnivå på $ 1.4, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAL er $ 33.63, mens den rekordlave prisen er $ 1.18.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAL endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Galatasaray Fan Token (GAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.99M$ 9.99M $ 9.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.79M$ 13.79M $ 13.79M Opplagsforsyning 7.23M 7.23M 7.23M Total forsyning 9,975,000.0 9,975,000.0 9,975,000.0

Nåværende markedsverdi på Galatasaray Fan Token er $ 9.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAL er 7.23M, med en total tilgang på 9975000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.79M.