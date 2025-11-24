Hva er MUSIC

Gala Music (MUSIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gala Music (MUSIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gala Music (MUSIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gala Music (MUSIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 378.38K $ 378.38K $ 378.38K Total forsyning: $ 158.46M $ 158.46M $ 158.46M Sirkulerende forsyning: $ 158.46M $ 158.46M $ 158.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 378.38K $ 378.38K $ 378.38K All-time high: $ 0.303994 $ 0.303994 $ 0.303994 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00238779 $ 0.00238779 $ 0.00238779 Lær mer om Gala Music (MUSIC) pris Kjøp MUSIC nå!

Gala Music (MUSIC) Informasjon Offisiell nettside: https://music.gala.com/ Teknisk dokument: https://music.gala.com/Gala_Music_Whitepaper.pdf

Gala Music (MUSIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gala Music (MUSIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUSIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUSIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUSICs tokenomics, kan du utforske MUSIC tokenets livepris!

MUSIC prisforutsigelse Vil du vite hvor MUSIC kan være på vei? Vår MUSIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUSIC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!