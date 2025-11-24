Gala Music pris i dag

Sanntids Gala Music (MUSIC) pris i dag er $ 0.00236513, med en 6.66% endring de siste 24 timene. Nåværende MUSIC til USD konverteringssats er $ 0.00236513 per MUSIC.

Gala Music rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 374,792, med en sirkulerende forsyning på 158.47M MUSIC. I løpet av de siste 24 timene MUSIC har den blitt handlet mellom $ 0.00105142(laveste) og $ 0.00338819 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.303994, mens tidenes laveste notering var $ 0.00099995.

Kortsiktig har MUSIC beveget seg +0.84% i løpet av den siste timen og -37.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gala Music (MUSIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 374.79K$ 374.79K $ 374.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 374.79K$ 374.79K $ 374.79K Opplagsforsyning 158.47M 158.47M 158.47M Total forsyning 158,465,362.7268304 158,465,362.7268304 158,465,362.7268304

