Gala Film (FILM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Gala Film (FILM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Gala Film (FILM) Informasjon

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience.

Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Offisiell nettside:
https://film.gala.com/
Teknisk dokument:
https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Gala Film (FILM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gala Film (FILM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.15M
Total forsyning:
$ 129.22M
Sirkulerende forsyning:
$ 129.22M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.15M
All-time high:
$ 0.234889
All-Time Low:
$ 0.00537361
Nåværende pris:
$ 0.0166417
Gala Film (FILM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Gala Film (FILM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FILM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FILM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FILMs tokenomics, kan du utforske FILM tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.