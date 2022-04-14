Gala Film (FILM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gala Film (FILM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gala Film (FILM) Informasjon Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Offisiell nettside: https://film.gala.com/ Teknisk dokument: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Kjøp FILM nå!

Gala Film (FILM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gala Film (FILM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Total forsyning: $ 129.22M $ 129.22M $ 129.22M Sirkulerende forsyning: $ 129.22M $ 129.22M $ 129.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M All-time high: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 All-Time Low: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Nåværende pris: $ 0.0166417 $ 0.0166417 $ 0.0166417 Lær mer om Gala Film (FILM) pris

Gala Film (FILM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gala Film (FILM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FILM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FILM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FILMs tokenomics, kan du utforske FILM tokenets livepris!

FILM prisforutsigelse Vil du vite hvor FILM kan være på vei? Vår FILM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

