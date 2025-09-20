Gala Film (FILM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.234889 Laveste pris $ 0.00537361 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Gala Film (FILM) sanntidsprisen er $0.0166417. I løpet av de siste 24 timene har FILM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FILM er $ 0.234889, mens den rekordlave prisen er $ 0.00537361.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FILM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gala Film (FILM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.15M Opplagsforsyning 129.22M Total forsyning 129,216,676.1112469

Nåværende markedsverdi på Gala Film er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FILM er 129.22M, med en total tilgang på 129216676.1112469. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.