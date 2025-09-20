Dagens Gala Film livepris er 0.0166417 USD. Spor prisoppdateringer for FILM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FILM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gala Film livepris er 0.0166417 USD. Spor prisoppdateringer for FILM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FILM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FILM

FILM Prisinformasjon

FILM teknisk dokument

FILM Offisiell nettside

FILM tokenomics

FILM Prisprognose

Gala Film Pris (FILM)

1 FILM til USD livepris:

$0.0166417
$0.0166417
0.00%1D
USD
Gala Film (FILM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:37:06 (UTC+8)

Gala Film (FILM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.234889
$ 0.234889

$ 0.00537361
$ 0.00537361

0.00%

0.00%

Gala Film (FILM) sanntidsprisen er $0.0166417. I løpet av de siste 24 timene har FILM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FILM er $ 0.234889, mens den rekordlave prisen er $ 0.00537361.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FILM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gala Film (FILM) Markedsinformasjon

$ 2.15M
$ 2.15M

$ 2.15M
$ 2.15M

129.22M
129.22M

129,216,676.1112469
129,216,676.1112469

Nåværende markedsverdi på Gala Film er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FILM er 129.22M, med en total tilgang på 129216676.1112469. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.

Gala Film (FILM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gala Film til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gala Film til USD ble $ +0.0011007669.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gala Film til USD ble $ -0.0028504685.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gala Film til USD ble $ +0.006412822452202844.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0011007669+6.61%
60 dager$ -0.0028504685-17.12%
90 dager$ +0.006412822452202844+62.69%

Hva er Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Gala Film (FILM) Ressurs

Gala Film Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gala Film (FILM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gala Film (FILM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gala Film.

Sjekk Gala Filmprisprognosen nå!

FILM til lokale valutaer

Gala Film (FILM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gala Film (FILM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FILM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gala Film (FILM)

Hvor mye er Gala Film (FILM) verdt i dag?
Live FILM prisen i USD er 0.0166417 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FILM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FILM til USD er $ 0.0166417. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gala Film?
Markedsverdien for FILM er $ 2.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FILM?
Den sirkulerende forsyningen av FILM er 129.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFILM ?
FILM oppnådde en ATH-pris på 0.234889 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FILM?
FILM så en ATL-pris på 0.00537361 USD.
Hva er handelsvolumet til FILM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FILM er -- USD.
Vil FILM gå høyere i år?
FILM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FILM prisprognosen for en mer grundig analyse.
