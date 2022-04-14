Gakster (GAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gakster (GAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gakster (GAK) Informasjon This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko Offisiell nettside: https://gakstergram.com/ Teknisk dokument: https://memedepot.com/d/gak-attack Kjøp GAK nå!

Gakster (GAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gakster (GAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 410.79K $ 410.79K $ 410.79K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 410.79K $ 410.79K $ 410.79K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004108 $ 0.0004108 $ 0.0004108 Lær mer om Gakster (GAK) pris

Gakster (GAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gakster (GAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAKs tokenomics, kan du utforske GAK tokenets livepris!

GAK prisforutsigelse Vil du vite hvor GAK kan være på vei? Vår GAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAK tokenets prisforutsigelse nå!

