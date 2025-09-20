Gakster (GAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) +28.12%

Gakster (GAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAK endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og +28.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gakster (GAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 520.79K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 520.79K Opplagsforsyning 999.98M Total forsyning 999,980,322.0

Nåværende markedsverdi på Gakster er $ 520.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAK er 999.98M, med en total tilgang på 999980322.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 520.79K.